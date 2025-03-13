Bayraktar AKINCI, Murad AESA radarı ile test uçuşunu tamamladı

Baykar'ın sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI'nın Murad AESA radarı ile gerçekleştirdiği test uçuşuna ilişkin görüntü paylaşıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI'nın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bayraktar AKINCI, Murad AESA radar performans test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu kritik teknoloji, Türk savunma sanayiine güç katacak, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sahada bir kuvvet çarpanı olacak. Baykar ve ASELSAN'ı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)