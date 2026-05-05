Baykar SAHA EXPO 2026’da geleceğin teknolojilerini sergileyecek

Türkiye’nin insansız sistemler teknolojisindeki öncü kurumu Baykar, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na geniş bir ürün yelpazesiyle çıkarma yapıyor. Baykar, beş gün sürecek fuar boyunca hem İstanbul Fuar Merkezi (İFM) iç alanında hem de dış sergileme alanında en yeni platformlarını ve yerli üretim alt sistemlerini dünya savunma kamuoyuna tanıtacak.

K2, MIZRAK VE SİVRİSİNEK İLE İLK BULUŞMA

Baykar, feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürünün lansmanını SAHA EXPO 2026’da gerçekleştiriyor. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K2 Kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor. Sınıfın en büyüğü olan K2, 200+ kg faydalı yük kapasitesi ve teknolojisiyle yoğun elektronik harp ortamlarında bile stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek üzere optimize edildi. 1000 kilometreyi aşan menzili ve 40+ kg faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan Mızrak, yapay zekâ destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı. Taktik seviyedeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek, dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor. Yapay zekâ destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek, GNSS’ten bağımsız olarak yapay zekâ ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor.

KIZILELMA, AKINCI, BAYRAKTAR TB3 VE TB2 SAHNEDE

İstanbul Fuar Merkezi’nin iç alanında Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle sergilenecek. Dış alanda ise dünya harp doktrinlerini değiştiren Bayraktar TB2 SİHA, kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip dünyanın ilk SİHA’sı olan Bayraktar TB3 ve çok sayıda farklı mühimmat seçeneğiyle donatılan Bayraktar AKINCI TİHA sahnede olacak. Sergilenecek platformlar arasında yapay zekâ tabanlı mini akıllı seyir füzeleri KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 yer alacak.

GÖRÜNTÜLEME VE HARİTALAMA TEKNOLOJİLERİ

Baykar’ın dikey entegrasyon vizyonu çerçevesinde kendi bünyesinde geliştirdiği elektro-optik sistemler de fuarın odak noktalarından biri olacak. BG125, BG135, BG160 ve BG180 Gimbal Kamera Sistemleri, BLD serisi lazer işaretleyiciler ve yüksek çözünürlüklü veriler üreten Bayraktar Hızlı Haritalama Podları da ziyaretçilerle buluşacak.

KÜRESEL BAYKAR EKOSİSTEMİ

Ayrıca Bayraktar Teknoloji Azerbaycan da Baykar standında yaptığı çalışmaları anlatacak. Stantta 2025’te Baykar tarafından alınan İtalyan Piaggio Aerospace’e aiti P.180 Avanti EVO ve MPA (Deniz karakol uçağı) büyük boy modelleri ile Baykar ve Leonardo ortaklığıyla kurulan LBA Systems’in geliştirme çalışmaları yürüttüğü LEOSS-T elektro-optik kamera sistemi sergilenecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 5 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek SAHA 2026 Açılış Töreni’nde yapacağı konuşmayla fuarın startını verecek. Fuar süresince Baykar, yerli ve yabancı paydaşları, kamu kurumları ve savunma sanayiinin öncü firmalarıyla bir araya gelecek. Bu kapsamda Türkiye’nin teknolojik derinliğini artıracak ve savunma ekosistemini güçlendirecek çeşitli stratejik iş birliği anlaşmalarına imza atılması planlanıyor.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.