Bayburt'ta kazı bitti, yer altı şehri çıktı! Ziyarete açılıyor

Bamsı Beyrek’in somut olmayan kültürel miras olarak tescillenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Türki Cumhuriyetler ile birlikte UNESCO’ya başvuru gerçekleştirildi.



Bayburt’un önemli turizm destinasyonlarından biri olan Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin 2026 yılında ziyarete açılması için proje çalışmaları tamamlandı. Ödenek aktarımının yapılmasının ardından çalışmalar kısa sürede başlayacak.





Öte yandan Bayburt Kalesi’nde kazı çalışmaları ile kale surlarından taş düşmesini önlemeye yönelik koruma ve güvenlik çalışmaları başlatıldı. Tarihi yapının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların etaplar halinde devam edeceği bildirildi.

Ayrıca Bayburt Dede Korkut Kent Müzesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesine ilişkin işlemler başlatıldı. Devir sürecinin tamamlanmasıyla müzenin Bayburt Müze Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.



Yürütülen projelerle Bayburt’un tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve kentin turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.