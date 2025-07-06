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Bayburtlu vatandaşın ürkek tilkiyle imtihanı! Dakikalarca dil döktü

06.07.2025 - 08:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Bayburt'ta yiyecek arayan bir tilkinin karnını doyurmak isteyen Ahmet Güler isimli vatandaş, tilkiyi yakından beslemek için büyük uğraşlar verdi. Tilkiyle dostluk kurmaya çalışan Güler, uzun çabalar sonucunda aç tilkiyi beslemeyi başardı. Tilkiye dakikalarca dil döken Güler, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirdiği sırada bir tilkinin yiyecek aradığını gören Ahmet Güler, tilkiyi kendisine yaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. İlk başta "Gel buraya, gel pisi pisi" diyerek seslendiği tilki, ürkek tavırlar sergileyerek Güler'e yanaşmaktan çekindi.

Güler, bu durum karşısında pes etmedi ve hayvanla bağ kurmak için farklı yöntemler denedi. Tilkinin hiçbir sese kulak vermediğini anlayan Güler, bu sefer ıslık çalarak farklı bir yol tercih etti ancak Güler'in çabaları bir türlü sonuç vermedi.

DİLİNDEN ANLIYORSUN

Güler'in tilkiyle olan mücadelesine şahit olan arkadaşları ise duruma şakayla yaklaştı. Güler'in arkadaşları, "İyi anlaştınız Ahmet ha, tilkinin dilinden anlıyorsun" şeklindeki yorumlarıyla Güler'e takıldı. Dakikalarca mücadele eden Güler, ürkek tilkiyle bir şekilde bağ kurmayı başardı. Aç tilki, verilen yemeği yedikten sonra koşarak gözden kayboldu, doğal yaşam alanına geri döndü.

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