Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman? 723 sosyal konut için tarih belli oldu!

Bayburt'ta ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 12 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belirlenecek. İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bayburt’ta yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. 

TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek. 

PROJE DAR VE ORTA GELİRLİ AİLELERİ KAPSIYOR

TOKİ tarafından yürütülen projeyle, afet riskine karşı güvenli ve dayanıklı yaşam alanları oluşturulması, aynı zamanda vatandaşların uygun maliyetlerle konut sahibi olması amaçlanıyor. Proje, özellikle dar ve orta gelirli aileleri kapsıyor. 

Sosyal konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt’ta konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor.

