Batman'da TIR dorsesinde uyuşturucu kaçakçılığı
Batman'da polis ekiplerinin kent girişinde durdurduğu TIR’ın dorsesinin altına gizlenmiş 3 kilo 50 gram metamfetamini narkotik köpeği ‘Mailo’ buldu. Gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı.
16.01.2025 - 17:24 | | Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şantiyeye ait TIR durduruldu. Ekiplerin ‘Mailo’ isimli narkotik köpeği ile arama yaptığı TIR’ın dorse kısmında, çuvalda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.