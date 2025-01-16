Batman'da TIR dorsesinde uyuşturucu kaçakçılığı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şantiyeye ait TIR durduruldu. Ekiplerin ‘Mailo’ isimli narkotik köpeği ile arama yaptığı TIR’ın dorse kısmında, çuvalda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.