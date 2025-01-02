Batman'da sokak kedisini parke taşıyla yaralayan şahıs hakkında tutanak hazırlandı

Batman Valiliği tarafından sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde parke taşıyla sokak kedisini yaraladığı tespit edilen Mehmet Şerif Angay hakkında soruşturma başlatıldığını, yaralı kedinin tedaviye alındığını duyurdu.

'SUÇ TESPİTİ VE TUTANAK TANZİM EDİLMİŞTİR'

Açıklamada şöyle denildi: “Bir kediye zarar verilen videonun sosyal medya platformu üzerinden paylaşılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere; sosyal medya uygulaması üzerinden Batman İl Jandarma Komutanlığı Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Eskihamur Köyü Nejan Mezrasında ikamet eden Mehmet Şerif Angay isimli şahsın paylaşmış olduğu videoda, sokak kedisine kilit taşını atmak suretiyle hayvanı yaraladığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda durum Batman Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş, Beşiri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince konu ile ilgili suç tespiti ve duyurusu çerçevesinde tutanak tanzim edilmiştir. Mehmet Şerif Angay isimli şahıs hakkında komutanlığımızca adli tahkikat başlanılmış, yaralı kedi Beşiri İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerlerince Batman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

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