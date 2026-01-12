Batman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Batman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.01.2026 - 18:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batman’da kar yağışı etkili oluyor. Batman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

