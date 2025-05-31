Batman'da öğrencilerden çevre bilinci için anlamlı proje!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesine" Batman'daki Toki Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri anlamlı bir destek verdi. Öğrenciler, yıl boyunca atık malzemeleri geri dönüştürerek hem çevre bilinci kazandı hem de ders materyalleri hazırladı. Ürünler yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.



TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nursema Nergiz Kara öncülüğünde başlatılan çalışmalarda, geri dönüştürülebilir materyallerle değerler eğitimi ve yabancı dil kazanımları somut hale getirildi. Pet şişelerden saksılar, kartonlardan Kabe maketleri, deterjan kutularından oyuncaklar ve yoğurt kaplarından ramazan davulları hazırlandı.



Nursema Nergiz Kara, TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu olarak projeye destek vererek, ders konuları somutlaştırmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin evde çöpe gidecek atıkları kullanarak eğitim materyallerine dönüştürdüğünü belirten Kara, "Böylece çevre bilinci kazandılar, aynı zamanda konuları daha etkili öğrendiler. Kartondan Kabe maketiyle hac konusunu işledik. Yoğurt kapları ve kullanılmayan kumaşlarla ramazan davulları yaptık. İngilizce dersinde eski oyuncaklarla meyveler ve hayvanlar konularını pekiştirdik. Tüm bu materyalleri hem okulda sergiledik hem de ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırmak istiyoruz" dedi.



4'üncü sınıf öğrencisi Arya Lina Öztürk, yıl boyunca hazırladıkları materyalleri sene sonu sergisinde vatandaşlarla buluşturduklarını ifade ederek, "Din Kültürü ve İngilizce öğretmenlerimizin desteğiyle atıklardan yaptığımız çalışmaları sergiledik. Pet şişeleri kedi şeklinde saksılara dönüştürdük, kartonlardan Kabe maketi yaptık. Eski oyuncaklarla İngilizce hayvanat bahçesi etkinliği hazırladık. Hem eğlendik hem öğrendik" ifadelerini kullandı.



Sergi, öğrenci velileri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, okul yönetimi de projeye tam destek verdi.

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