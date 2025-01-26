Batman'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Sason ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 20'in üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışma neticesinde köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı olan bazı mezra yollarında da çalışmalar devam ediyor.