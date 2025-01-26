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Batman'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

26.01.2025 - 18:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 20'in üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışma neticesinde köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı olan bazı mezra yollarında da çalışmalar devam ediyor.

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Batman'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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