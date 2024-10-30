Batman'da baba ailesini katletti! Çocuğunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti
Batman’da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım’ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.
30.10.2024 - 16:55 | | DHA
Batman’ın Tilmerç Mahallesi’nde cinnet geçiren Nesim Adım, dehşet saçtı. Rüyakent Villalarında yaşanan olayda Nesim Adım, henüz bilinmeyen nedenle cinnet geçirerek 13 yaşındaki oğlu Ali Ensar Adım ve eşi Tuba Adım’ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Nesim Adım’ın işe gitmediğini fark eden çalışanları, durumu polise bildirdi. Sabah saatlerinde adrese intikal eden polis, ailenin yaşadığı evde korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba, anne ve çocuğun öldüğü belirlendi.