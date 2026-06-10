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Erdemli'de etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

10.06.2026 - 22:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Erdemli'de etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu, tarım alanları zarar gördü.

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Meteorolojinin uyardığı yağış Erdemli ilçesine bağlı 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde etkili oldu. Yağmurun yanı sıra dolu da yağdı.

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Dolu yağışı nedeniyle hem açıktaki hem de örtü altındaki bahçelerde zarar oluştu. Yolların beyaza büründüğü dolu nedeniyle oluşan hasarla ilgili yarın ilgili kurumların inceleme yapacağı öğrenildi.

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Öteyandan bölge genelinde yerel olarak yağışların görülebileceği kaydedildi.

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