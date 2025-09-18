GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti
HaberlerGündem Haberleri Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

18.09.2025 - 13:57Güncellenme Tarihi:
Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

Batman merkezde yıllardan beri hayvan besleyen aileler aldıkları kararla Batmanlıları sevindirdi. Besicilik yapan aileler, ahır ve besi çiftliklerini terk edip iehir dışında hayvancılık yapmaya karar verdi.Batman Besiciler Derneği Başkanı Rıza Nebioğlu, Korik ve Tilmerç Mahalleleri çevresindeki besi çiftliklerini yıkacaklarını belirterek, 'Alacağımız arsaya Valilik altyapı hizmetleri getirsin bize yeter' dedi.

Haberin Devamı

Batman Besiciler Derneği Başkanı Rıza Nebioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, kentin modern semtlerine dönüşen Korik, Tilmerç ve Akça-Tilmiz çevresindeki besi çiftliklerini terk etme kararı aldı.

Batmanda artık ahır kokusu olmayacak Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

'KENT MERKEZİNİ TERK EDECEĞİZ'

Batman Çağdaş Gazetesi'nin haberine göre: İkinci Başkan Rıza Yalçın, yönetim kurulu üyelerinden Fetullah Akbulut ve Salih Şahin ile birlikte açıklama yapan Başkan Nebioğlu, 'Neredeyse yarım asırdır besiciliği Batman’ın çeşitli semtlerinde sürdürdük. Bağlar, Sağlık, GAP, Fatih ve Belde’de başladığımız besiciliği şimdi de Korik, Tilmerç ve Akça çevresinde sürdürüyoruz ama artık kaldığımız mahalleler birer modern semte dönüştü.

İLGİLİ HABER

Batman'da Mereto Dağı'nın eteklerinden akan bereket! Köylüler üzümleri ezip kaynatıyor
Batman'da Mereto Dağı'nın eteklerinden akan bereket! Köylüler üzümleri ezip kaynatıyor

Batmanda artık ahır kokusu olmayacak Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

Daha fazla şehir merkezinde rahatsızlık vermek istemiyoruz. Satın alacağımız arsaya Valilik ve Belediye’nin elektrik, su ve diğer altyapı hizmeti getirmesini talep ediyoruz. Yeter ki Valilik ve diğer ilgili kurumlar bize altyapı konusunda yardımcı olsunlar” dedi.

Güncel Haberler

Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti
#Gündem

Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

Zonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı
#Gündem

Zonguldak'ta dalga boyu rekor kırdı! Liman Caddesi'ni sardı

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi! Kurusu servet değerinde: Yurt dışına gönderiyorlar
#Gündem

Sivas'ta sofraların vazgeçilmezi! Kurusu servet değerinde: Yurt dışına gönderiyorlar