Batman'da artık ahır kokusu olmayacak! Besiciler taleplerini söyleyip taşınmayı kabul etti

Batman Besiciler Derneği Başkanı Rıza Nebioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, kentin modern semtlerine dönüşen Korik, Tilmerç ve Akça-Tilmiz çevresindeki besi çiftliklerini terk etme kararı aldı.

'KENT MERKEZİNİ TERK EDECEĞİZ'

Batman Çağdaş Gazetesi'nin haberine göre: İkinci Başkan Rıza Yalçın, yönetim kurulu üyelerinden Fetullah Akbulut ve Salih Şahin ile birlikte açıklama yapan Başkan Nebioğlu, 'Neredeyse yarım asırdır besiciliği Batman’ın çeşitli semtlerinde sürdürdük. Bağlar, Sağlık, GAP, Fatih ve Belde’de başladığımız besiciliği şimdi de Korik, Tilmerç ve Akça çevresinde sürdürüyoruz ama artık kaldığımız mahalleler birer modern semte dönüştü.

Daha fazla şehir merkezinde rahatsızlık vermek istemiyoruz. Satın alacağımız arsaya Valilik ve Belediye’nin elektrik, su ve diğer altyapı hizmeti getirmesini talep ediyoruz. Yeter ki Valilik ve diğer ilgili kurumlar bize altyapı konusunda yardımcı olsunlar” dedi.