Batman Sason'da keşif faciası: Kamu görevlileri uçurumdan yuvarlandı 5 ölü!

Batman’da farklı kurumların personel ve temsilcilerini taşıyan araç, Sason Mereto Dağı’nda kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 5 kişinin öldüğü bilgisi alındı. Resmi görev nedeniyle Batman’ın Sason İlçesi’ne giden kurum personelleri ve temsilcilerini taşıyan araç, Mereto Dağı’nda kaza yaptı. İçinde DSİ, Batman Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü personel ve temsilcilerini taşıyan aracın yaptığı kazada 5 kişinin öldüğü bilgisi alındı.

MÜZE MÜDÜRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin Batman Müze Müdürü, Batman Üniversitesi’nde görevli 2 akademisyen, bir mimar ve aracın şoförü olduğu öğrenildi.

AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kazazedelere ulaşmak için yoğun bir çaba gösteren ekipler, olay yerinde geniş çaplı çalışma yürüttü.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

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Batman müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve ekip arkadaşları kazada hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı kaza ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

"Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper ve çalışma arkadaşlarımızın, Sason Mereto Dağı’nda görevleri başında geçirdikleri elim trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Kültürel mirasımızı korumak ve ülkemizin tarihî zenginliklerine ışık tutmak adına büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızın kaybı, Bakanlığımızı ve kültür camiamızı derinden sarsmıştır.

Hayatını kaybeden tüm çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."