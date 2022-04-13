Silivri L tipi cezaevinde mahkum olan Ferhan YÄ±lmaz, 9 Nisan gÃ¼nÃ¼ rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Tedavi altÄ±ndayken 10 nisan gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybeden Ferhan YÄ±lmaz'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili iÅŸkence iddialarÄ± gÃ¼ndeme geldi. Bu iddialara karÅŸÄ± Silivri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. Silivri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Silivri 5 No'lu L Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olarak barÄ±nan Ferhan YÄ±lmaz isimli ÅŸahsÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili basÄ±nda yer alan gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± ve dezenformasyon amaÃ§lÄ± haberler nedeniyle aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±na ihtiyaÃ§ duyulmuÅŸtur. Ferhan YÄ±lmaz'Ä±n barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Silivri 5 No'lu L Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda 09 Nisan tarihinde rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± ve Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikten sonra 10 Nisan tarihinde yoÄŸun bakÄ±mda tedavi edilmekteyken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi olaya iliÅŸkin BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma neticesinde mÃ¼teveffanÄ±n teÅŸhisi yakÄ±nÄ± Mehmet Emin YÄ±lmaz'a yaptÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± ve Doktor bilirkiÅŸisi ile yapÄ±lan Ã¶lÃ¼ muayenesinde; mÃ¼teveffanÄ±n bedeni Ã¼zerinde tÄ±bbi mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda oluÅŸabilecek semptomlar dÄ±ÅŸÄ±nda darp cebir, kesici delici alet, ateÅŸli ateÅŸsiz silah yarasÄ±, boÄŸma, boÄŸulma izine ait bulguya rastlanmamÄ±ÅŸ olup mÃ¼teveffa, kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin tespiti amacÄ±yla otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumuna sevk edilmiÅŸtir. Olay Ã¼zerinde tÃ¼m ÅŸÃ¼phelerin aydÄ±nlatÄ±labilmesi iÃ§in kurumdan kamera kayÄ±tlarÄ±, tanÄ±k beyanlarÄ± dosyaya delil olarak alÄ±nmÄ±ÅŸ olup gÃ¶nderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tÃ¼m sair deliller ile birlikte soruÅŸturma titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek ve neticelendirilecektir" denildi.