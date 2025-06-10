Başkan Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenleniyor

6 Haziran akşamı Manisa’da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün boyunca gerek hastanenin doktorları gerekse Türkiye’den çok sayıda alanında uzman hekim Zeyrek’i tedavi edebilmek için çok yoğun çaba sarf etti. Başkan Zeyrek, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün akşam üzeri kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Zeyrek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

ZEYREK'İN CENAZESİ HASTANEDEN ALINIP BELEDİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

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Dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

FERDİ ZEYREK İÇİN BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için büyükşehir belediyesi binası önünde tören düzenlenecek.

Tören öncesi belediye binasına Türk Bayrağı ile başkan Zeyrek fotoğrafı asıldı. Törene vatandaşlar da katılıyor.

Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu afiş asıldı.

KAZA BURADA OLMUŞTU

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin bahçesinde elektrik akımına kapılmasına dair soruşturma sürerken bilirkişi heyeti de elektrik kaçağına dair raporunu hazırlamaya devam ediyor.

Heyette elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, itfaiyeciler ve teknisyenler var. Rapor çarşamba veya perşembe günü savcılığa teslim edilecek. Bilirkişi heyetinin gördüğü ilk kusur emaresi, kazanın meydana geldiği ‘makine dairesi’ denilen yerin havuza çok yakın olmasıydı.

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Evin havadan çekilmiş fotoğraflarında o ‘makine dairesi’nin yeri açık bir şekilde görülüyor. Havuzun bir metre kadar ötesinde üzeri çimlerle kaplı bir kapağı var.

ZEMİNDEN BİRKAÇ METRE AŞAĞIDA

Bu kapak açıldıktan sonra merdiven yardımıyla birkaç metre iniliyor ve havuzun pompa sistemini çalıştıran elektrik aksamına ulaşılıyor. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen cuma akşamı bu kapağı kaldırıp metal merdivenleri kullanarak inmiş ve kaçak elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Burada dar ve ancak tek kişinin sığabileceği bir alan olduğu için de Başkan Zeyrek oradan komşuların ilk müdahalesiyle güçlükle çıkarılabilmişti.