GündemBaşkan Alemdar açıkladı, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için geri sayım başladı
HaberlerGündem Haberleri Başkan Alemdar açıkladı, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için geri sayım başladı

Başkan Alemdar açıkladı, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için geri sayım başladı

01.05.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Başkan Alemdar açıkladı, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için geri sayım başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ihale süreci tamamlanan Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı projesinin sadece kentin ulaşımına değil, geçtiği güzergahlardaki ticari ve sosyal hayata da doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Bayram Demirci ve Adapazarı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kentteki ulaşım projelerini değerlendirdi.

Toplantıda, ihale süreci geride kalan hafif raylı sistem projesi hakkında bilgi veren Alemdar, Adapazarı-Serdivan-Kampüs güzergahında hizmet verecek olan tramvay hattının şehir için taşıdığı öneme değindi.

Şehrin tüm dinamikleriyle omuz omuza projeleri hızlı şekilde hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Alemdar, "Metrobüs projemizin ardından geçtiğimiz günlerde hafif raylı sistem projesinde ihale süreci geride kaldı. Tramvay hattı için inşallah en kısa zamanda kazmayı vurup, şehrimizi toplu ulaşım alanında modern bir seviyeye taşıyacağız" dedi.

"Ticari ve sosyal anlamda da değer katacak"

Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı'nın ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcı olacağına dikkat çeken Başkan Alemdar, "Bu hat sayesinde vatandaşlarımız daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak. Öyle ki esnafımızdan öğrencilerimize, çalışanlarımızdan ziyaretçilerimize kadar herkesin günlük hayatını doğrudan etkileyecek. Şehir merkezindeki ulaşım ağının omurgası olacak tramvay hattımız geçtiği bölgelerin ticari ve sosyal etkileşimi daha da artıracaktır. Bu anlamda şehrimiz önemli bir değer kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

