Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç
01.05.2026 - 18:52
Ağrı'da baharın gelişiyle birlikte köylü kadınlar meralara çıkarak şifalı ot topladı. Toplanan otlar hem sofralarda tüketiliyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa yeniden canlandı.
Meraların yeşermesiyle köylü kadınlar da baharın getirdiği otları toplamak için tarlaların yolunu tuttu.
Ellerinde poşetlerle arazide dolaşan kadınlar, çiriş, yemlik ve benzeri birçok yabani otu özenle topladı.
Toplanan otların yemeklerde kullanıldığı, bazı vatandaşların ise bu ürünleri satarak gelir elde ettiği öğrenildi.
Yıllardır sürdürülen bu gelenek sayesinde hem doğal beslenme sağlanıyor hem de aile bütçesine katkı sunuluyor.
