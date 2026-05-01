GündemAğrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç
HaberlerGündem Haberleri Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç

Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç

01.05.2026 - 18:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI (İHA)

Ağrı'da baharın gelişiyle birlikte köylü kadınlar meralara çıkarak şifalı ot topladı. Toplanan otlar hem sofralarda tüketiliyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa yeniden canlandı.

2Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç

Meraların yeşermesiyle köylü kadınlar da baharın getirdiği otları toplamak için tarlaların yolunu tuttu.

3Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç

Ellerinde poşetlerle arazide dolaşan kadınlar, çiriş, yemlik ve benzeri birçok yabani otu özenle topladı.

4Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç

Toplanan otların yemeklerde kullanıldığı, bazı vatandaşların ise bu ürünleri satarak gelir elde ettiği öğrenildi.

5Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç

Yıllardır sürdürülen bu gelenek sayesinde hem doğal beslenme sağlanıyor hem de aile bütçesine katkı sunuluyor.

6Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç
7Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor! Hem şifa kaynağı hem de ekonomik kazanç