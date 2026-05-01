Trafik magandaları yakayı ele verdi! Ceza yağdı

01.05.2026 - 15:42
Bengül Arıca
İstanbul Büyükçekmece’de trafikte tartıştıkları sürücüyü durdurmak isteyen yolcu ve sürücü gözaltına alındı. Şahıslara 360 bin lira para cezası kesilirken, sürücünün aracına ve ehliyetine ise el konuldu.

İstanbul Büyükçekmece’de 27 Nisan günü O.Ö. isimli sürücü ve yanındaki Y.Ç. adlı yolcu, bir başka araç sürücüsü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma, kısa sürede büyüdü. Y.Ç., tartıştıkları sürücünün aracını durdurmaya çalıştı. O anlar, saldırıya uğrayan sürücünün araç kamerasına anbean yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerinin sanal devriye çalışmaları sırasında tespit edilen şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü O.Ö. ile yolcu Y.Ç.’ye 360 bin lira trafik idari para cezası kesildi. Öte yandan, sürücü O.Ö.’nün aracı 60 gün trafikten men edilip, sürücü belgesine de geçici süre el konuldu.

