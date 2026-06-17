Seyir halindeyken devrilen forkliftin sürücüsü öldü

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Yusuf Mert Aktepe idaresindeki forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İLGİLİ HABER Tarım işçisi ailenin otomobili kanala uçtu! 3 çocuk feci şekilde can verdi

Aktepe, devrilen forkliftin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Mert Aktepe’nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.