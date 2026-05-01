Mersin Mut'ta coğrafi işaretli lezzetin hasadı başladı: Hem ihracata hem de iç piyasaya akın edecek
01.05.2026 - 14:26Güncellenme Tarihi:
Mersin’in güneşle yıkanan topraklarından, sofraların ilk yaz müjdesi geldi! Türkiye’nin kayısı ambarı Mersin Mut’ta heyecan dorukta! Elverişli iklimi sayesinde Türkiye’nin en erkenci sofralık kayısısını yetiştiren Mut ilçesinde, hasat mevsimi işçilerin yoğun mesaisiyle start aldı. "Mut Kayısısı" adıyla tescillenen ve kalitesiyle dünyaya nam salan ürünler, dallardan özenle toplanarak hem Türkiye’nin dört bir yanına hem de Avrupa’dan Rusya’ya uzanan dev bir ihracat ağına gönderiliyor. Soğuk hava ve don olayları nedeniyle bu yıl hafif bir gecikmeyle başlayan hasat, üreticinin yüzünü güldüren yüksek verimle telafi ediliyor. İşte erkenci kayısının başkentinden ilk kareler ve sezonun beklentileri...
Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen sofralık Mut kayısısında hasat başladı.
Elverişli iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı işçiler tarafından yapıldı.
Ağaçlardan toplanan kayısılar, özenle kasalara yerleştirilerek iç piyasa ve ihracata gönderilmeye hazırlanıyor.
Üretici Orhan Çavdar, AA muhabirine, sezonu verimli ve güzel şekilde açtıklarını söyledi.
Mut kayısısının diğer bölgelere göre daha erken hasat edildiğini belirten Çavdar, ürünün raf ömrü, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını ifade etti.
Üreticilerden Kutlay Emdirme de soğuk hava ve don nedeniyle biraz gecikmeli başlayan hasadın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.