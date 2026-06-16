Balıkesir'de arıcılara yüzde 100 Hibeli Fondan kek desteği

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesinin "Tarımda Balıkesir Modeli" kapsamında arı ürünlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla üreticilere yönelik yüzde 100 hibeli "Fondan Kek Dağıtım Töreni’ne katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, üreticiler ve basın mensupları katıldı. Üreten toplumların her zaman kazandığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tarımda Balıkesir Modelimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerde üretimin desteklenmesini ve sürekliliğinin sağlanmasında bunu çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türkiye'nin en önemli arıcılık merkezlerinden biri olan Balıkesir'imizde arıcılarımızın yükünü hafifletmek, kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin gelirini artırmak ve tarımsal üretimi güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kaz Dağlarından Madra Dağlarına, Körfez'den Dursunbey'e, Sındırgı'dan Balya'ya kadar eşsiz florasıyla arıcılık için büyük bir zenginlik sunan şehrimizde, bu zenginliği korumak ve geliştirmek için arıcılarımızı destekleyen projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün de kolonilerin güçlenmesine katkı sağlayacak fondan kek desteğimizi arıcılarımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kendi tesislerinde üretilen fondan kekleri, Balıkesirli arıcılara yüzde 100 hibeyle verdiklerini açıklayan Akın, "İlk etapta Altıeylül, Karesi, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde fondan kek dağıtımı yapacağız. Daha sonra bu dağıtım diğer ilçelerimizde de devam edecek. İlimiz genelinde başvuru şartlarını sağlayan 1914 arıcımıza toplam 79 bin 884 kg fondan kek dağıtıyoruz. Bunun yanında geçen yıllarda da yaptığımız gibi 2026 yılında da 2 bin 500 adet ana arı yüzüğünü yüzde 100 hibeli olarak dağıttık" diye konuştu.

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"Üretici kazanırsa Balıkesir kazanır"

Kırsalı yalnızca üretim yapılan alanlar olarak görmediklerinin altını çizen Akın, "Kırsal mahallelerimizi bu şehrin geleceği olarak görüyoruz. Tarımda Balıkesir Modelimizin özetinde Balıkesir’imizin bütün imkanlarının ön plana çıkartılması var. Satılamayan ürünlerin satılması, ekilmeyen toprakların ekilmesi var. Bu nedenle tarımdan hayvancılığa, arıcılıktan kooperatifçiliğe kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü köylerimiz güçlenirse Balıkesir’imiz güçlenir. Üreticimiz kazanırsa Balıkesir’imiz kazanır" dedi.