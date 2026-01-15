Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı! 5 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.01.2026 - 08:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halinde olan 3 İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

