Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halinde olan 3 İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.