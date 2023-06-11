BaÅŸakÅŸehir Ä°kitelli Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde fabrikalarÄ±n bulunduÄŸu 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda baÅŸlayan yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± 13'nci saate girerken, yangÄ±na TOMA'lar da destek verdi. Ä°tfaiye erleri, tÃ¼m binayÄ± saran alevleri sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, binanÄ±n duvarlarÄ± da kÄ±smen yÄ±kÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zafer AktaÅŸ da inceleme yaptÄ±. Ä°tfaiyenin yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor.

YANGININ KAYNAK YAPARKEN Ã‡IKTIÄžI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Ä°tfaiyenin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip eden Adil GÃ¶lcÃ¼k, "Telefon geldikten sonra koÅŸa koÅŸa geldik. DuyduÄŸumuza gÃ¶re orta katta kaynak yapÄ±lÄ±rken, talaÅŸlara ateÅŸ sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸ. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda kimyasal maddelerle birleÅŸip yayÄ±lÄ±yor. Temennimiz kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi. Buradan birÃ§ok insan ekmek yiyor" dedi.