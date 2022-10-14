Bartın'da patlamada meydana gelen madende 'yaşam odası' umudu!

Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

'YAŞAM ODALARI'

CNN TÜRK'e bağlanan Güngör Yavuzaslan verdiği bilgilerde, "Değişik bölgelerden çok sayıda ekip sevk edildi. Bir bekleyiş var. Çok önemli kritik bir şey burada yaşam odaları var. Ben de kendim yerin altına girdim gazetecilik yaptığım için. Eğer patlama anında ani bir şekilde burunları kanamadan yaşam odalarına gidebildiyse işçilerimiz, hayat kurtarma açısından bu çok önemli. Yaşam odaları çok kritik." dedi.

Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı Mehmet Torun yaşam odalarıyla ilgili olarak, "Bu patlamanın detayını bilmiyorum. Yaşam odaları daha çok altın madenlerinde daha kullanışlı. Patlama olduğunda ister istemez kömür tozu birikimi oluyor. Ortamı göz görmez hale getiriyor. Eksi kotlar deniz seviyesini belirleyerek yapılır. Derinleştikçe dezavantaj durumu oluşuyor. 350 metre madenci için derin değildir. " açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU ACI HABERİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Riskli bölgede 49 kardeşimiz kaldı. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" dedi.