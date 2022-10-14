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Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından federasyonlar ve kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayımladı.

14.10.2022 - 21:16 | | İSTANBUL,(DHA)
Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüplerin geçmiş olsun mesajları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama anında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
"Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, madencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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FENERBAHÇE
"Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle."

GALATASARAY
"Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BEŞİKTAŞ
"Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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TRABZONSPOR
"Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle."

ALANYASPOR
"Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GAZİANTEP FK
"Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan emektar vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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