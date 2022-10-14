Bartın'dan maden faciası! Bakan Soylu: 14 can kaybı, 21 yaralı var

Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Patlamanın akabinde buranın arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Buraya teknik tüm arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Olayın başından itibaren arama kurtarmaya nezaret ediyor. 2 ambulans uçak intikal ettirildi. Çok üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Bir kısmı ise kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. 21 kardeşimiz hastaneye intikal etti. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağolsun. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz" dedi.

BAKAN KOCA ACI HABERİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirterek, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiyeye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir" denildi.

BAKANLAR BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Maden ocağı patlaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine bölgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu intikal etti.

VALİ ARSLAN: EKSİ 300 KOTTA 44, EKSİ 350 KOTTA 5 KİŞİ VARDI, 12'Sİ YARALI KURTARILDI

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili "İşletmemizde bir patlama meydana geldi. Henüz patlamamın nedeniyle ilgili net bir bilgi yok. Araştırmalarımız devam ediyor. Patlama eksi 300 kotta gerçekleşti. Eksi 300 kotta 44, eksi 350 kotta 5 kişi vardı, bunlardan 12’si yaralı olarak kurtarıldı ve hastanelerimize sevk edildi. Biz TTK işletmesinin arama- kurtarma ekipleri ve bütün ambulanslarımızla, AFAD ekiplerimizle tamamen seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 12 yaralımızı kurtardık, çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Sayın Enerji Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Çalışma Bakanımız Amasra’ya gelmek üzere yoldalar" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği belirtilerek, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

BAKAN BOZDAĞ: HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAKTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA MUHABİRİ AYHAN ACAR: ÇIKARILAN İŞÇİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



DHA muhabiri Ayhan Acar, "Madenden çıkarılan işçilerin baygın halde oldukları ama sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İlk bilgilere göre 47 işçi olduğu ama bu işçilerin tam olarak hangi kısımlarda olduğu belirtilmiyor. Çıkarılan işçilerden birisi -300 kotundan kurtarıldı. İşçilerin aileleri akın akın geliyor. Aileler bu noktaya yaklaştırılmıyor. Asansörler şu anda aşağıya indi. Son çıkarılan işçi baygın şekilde çıkarıldı, hastaneye götürülüyor." diye konuştu.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI: 6 İŞÇİ HAREKETSİZ



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "İnşallah can kaybı olmadan atlatacağız. 87 madenci kardeşimiz yer altındaydı. 11'i çıktı. 6 arkadaşımız hareketsiz gözüküyor. Baretlerindeki ciplerden görülüyor. Bayılmış olabilir. Uzman ekiplerimiz olay yerinde. Göçükten ziyade patlama var" dedi.

BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "İlimizin Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlama olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olaya ilişkin olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

DÜZCE'DEN EKİP YOLA ÇIKTI



Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen patlama sonrası Düzce’de de ekipler yola çıktı.

Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Bartın’a çevre illerden sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri gönderildi. Düzce’den de Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı 5 kişilik ekip ve Kızılay’dan ekipler gönderildi.

KIZILAY EKİPLERİ YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapan ekiplere ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek oluyor.



Türkiye Taş Kömürü Kurumu bünyesinde bulunan Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen patlama haberinin alınmasının ardından Kızılay Afet Operasyon Merkezi koordinasyonunda, Düzce, Ankara Müdahale Merkezleri ile Bartın ve Zonguldak şubelerinden uzman ekipler alana gönderildi. İlk etapta bölgeye en yakın konumda olan Kızılay Bartın Şubesi’nden uzmanlar olay yerine intikal ederek göçük altında kalan işçilerin maden sahasında bekleyen ailelerine ve bölgede işçileri kurtarmak üzere çalışan görevlilere destek olmaya başladı. Maden patlaması bölgesinde afet uzmanları, şubeleri, gönüllüleri ile mobil beslenme araçları ile yardım çalışması yürüten Kızılay, ihtiyaç durumu içinde ekiplerini teyakkuz halinde tutuyor.