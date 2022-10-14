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Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın açıklaması: Yakından takip edilmektedir

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir” denildi.

14.10.2022 - 22:02 | | ANKARA (İHA)
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın açıklaması: Yakından takip edilmektedir

Cumhurbaşkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanlığından Bartın açıklaması: Yakından takip edilmektedir

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