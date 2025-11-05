Bartın'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.11.2025 - 19:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BARTIN (İHA)

Bartın'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kurucaşile istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 74 ABC 064 plakalı otomobil, Karaçay Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 74 BK 380 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.A. ile aynı araçta bulunan eşi R.A., E.K., R.K., M.Ç.T. ve U.K., kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme başlattı.
Kaza nedeniyle Bartın Kurucaşile yönüne ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

