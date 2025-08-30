GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bartın'da festival coşkusu! En iyi keşkek için yarıştılar

30.08.2025 - 17:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde her yıl düzenlenen geleneksel Keşkek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 6 kadın yarışmacı evlerinde pişirdikleri keşkekleri sunarak, yarışmada anne lezzetini yakalamaya çalıştı.

Abdipaşa'da gerçekleştirilen Geleneksel Keşkek Festivali kent protokolü ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Arslan öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde 6 kadın yarışmacı evlerinde pişirdikleri keşkekleri sunarak, yarışmada anne lezzetini yakalamaya çalıştılar.

Bartında festival coşkusu En iyi keşkek için yarıştılar

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALTIN

İlk üçe giren yarışmacılara ödül verildi. Keşkek yarışmasını kazanan Şerife Arık isimli yarışmacıya altın ödülünü Vali Yardımcısı Uğur Karakaya takdim etti. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez de dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

