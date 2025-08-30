Bartın'da festival coşkusu! En iyi keşkek için yarıştılar

Abdipaşa'da gerçekleştirilen Geleneksel Keşkek Festivali kent protokolü ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Arslan öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde 6 kadın yarışmacı evlerinde pişirdikleri keşkekleri sunarak, yarışmada anne lezzetini yakalamaya çalıştılar.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALTIN

İlk üçe giren yarışmacılara ödül verildi. Keşkek yarışmasını kazanan Şerife Arık isimli yarışmacıya altın ödülünü Vali Yardımcısı Uğur Karakaya takdim etti. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez de dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.