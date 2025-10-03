Bartın’da çiftçiye dev destek! 300 bin fide dağıtıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.10.2025 - 15:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibeli Fide Destekleme Programı kapsamında Bartın’da 300 bin adet sebze fidesi, düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yüzde 75 hibeli Fide Destekleme Programı kapsamında Bartın Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından fide dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Arslan, "Bugün burada tarım arazilerinin etkinleştirmesi kapsamında önemli bir adım atıyoruz. Bu proje ilimiz tarımının da geleceğine güçlü bir imza niteliği taşıyor. Bugün dağıtacağımız fideler yalnızca bir fide değil, aynı zamanda Bartın'ın bereketli topraklarında yükselen umutların ve alın terinin, geleceğe olan güvenin sembolüdür" diye konuştu.

Vali Arslan, aynı zamanda kokarca ile mücadele konusunda da 'cezbet yok et' yöntemleriyle mücadeleye devam edildiğini belirtti.

Törenin ardından 300 bin adet lahana, karnabahar, marul ve brokoli fidesi çiftçilere dağıtıldı.
Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

