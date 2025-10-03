Bartınlı kadınlar tam 200 yıldır bu pazarda buluşuyor: Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçiyor! 'Şafaktan önce başlıyorlar...'

5

Ürettikleri ürünleri kendi pazarlamak ve aracıyı ortadan kaldırmak için köylerde veya kasaba içinde bağı, bahçesi, hayvanı olan ev kadınları, kendi yiyeceğinden artırdıkları ürünleri en yakın pazar olan Bartın Pazarı'nda satıp evlerinde olmayan maddeleri alma yolunu seçmişlerdir.



Ürettikleri ürünleri doldurdukları küfeleri sırtlanan kadınların sokak sokak dolaşarak ürünleri satmak istemesiyle çıkan alışveriş kültürüyle başlayan ticaret kültürü, pazar alanı olarak günümüze kadar ulaştı.