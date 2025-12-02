Bartın'da çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Haberin Devamı

Bartın Tuna Mahallesi Halatçıyaması Sokak'ta park halindeki 67 ABK 420 plakalı aracını çalıştıran Muharrem Bozkurt, o anda meydana gelen patlamayla büyük şok yaşadı. Hemen aracı stop ettiren Muharrem Bozkurt, kendisini dışarı attı. Bozkurt'un araçtan inmesinin ardından alevler ve duman etrafı kapladı. Patlamayı duyan mahalleli ise yanan aracı görünce büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, yolu trafiğe kapattı.

Alevleri gören mahalleli ise evlerinden kovalarla su taşıyarak, yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek, alevleri tamamen söndürdü.

Muharrem Bozkurt, "Yangın nasıl çıktı ben de anlamadım. Aracı çalıştırdım. Bir anda patlama meydana geldi. Hemen aracı stop ettirdim. Kapıyı açıp dışarı çıktım" diye konuştu.

Büyük maddi hasar meydana gelen aracın yakıt bağlantılarındaki sıkıntı nedeniyle, birkaç gün içerisinde 2 kez tamire gittiği ve olaydan birkaç saat öncesinde tamirden geldiği öğrenilirken, yangının elektirik tesisatından ya da yakıt bağlantılarındaki sızıntıdan meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.