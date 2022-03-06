Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda beş terörist öldürüldü! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06.03.2022 - 12:07 | | DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.