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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda beş terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.03.2022 - 12:07 | | DHA
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda beş terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanında beş terörist öldürüldü MSB duyurdu

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