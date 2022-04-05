Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." dedi.
05.04.2022 - 09:52 |
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.