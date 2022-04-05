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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." dedi.

05.04.2022 - 09:52 |
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

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