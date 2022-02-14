GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBarış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

14.02.2022 - 12:15 |
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.

GÜNCEL HABERLER

Hamsi ortadan kayboldu! Kilosu fırladı

Hamsi ortadan kayboldu! Kilosu fırladı

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Vali Köşger: İzmir'de şu an vaka sayısında ciddi düşüş söz konusu

Vali Köşger: İzmir'de şu an vaka sayısında ciddi düşüş söz konusu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamsi ortadan kayboldu! Kilosu fırladı

Hamsi ortadan kayboldu! Kilosu fırladı

Sıradaki Haber
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı!

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı!

Sıradaki Haber
Ukrayna uçuşları kapandı mı? THY Ukrayna uçuşları devam ediyor mu?

Ukrayna uçuşları kapandı mı? THY Ukrayna uçuşları devam ediyor mu?

Sıradaki Haber