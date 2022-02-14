Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
14.02.2022 - 12:15 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/Z0hfbjGwRp