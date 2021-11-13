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‘Barış buluşması’ dehşete dönüştü! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da, aralarındaki husumet bulunan iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46), tedaviye alındıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

13.11.2021 - 11:27 | | Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
‘Barış buluşması’ dehşete dönüştü! Ölü ve yaralılar var

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3'üncü Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran ve Ömer Çağlak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, diğer 2 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

‘Barış buluşması’ dehşete dönüştü Ölü ve yaralılar var

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrası kıraathaneyi gören kameraların görüntüleri incelendi, görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, TEM, KOM ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti suçundan kayıtları olduğu ve arandıkları tespit edildi.

‘Barış buluşması’ dehşete dönüştü Ölü ve yaralılar var

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Barışmak için buluştular sonrası dehşet! Çok sayıda yaralı var
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