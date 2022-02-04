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Ä°stanbulâ€™da kurak geÃ§en sonbaharÄ±n ardÄ±ndan barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 2021 Nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 86.82'ye kadar Ã§Ä±kan doluluk oranlarÄ± daha sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§miÅŸ yÃ¼zde 40'lÄ± seviyelere kadar gerilemiÅŸti.

Ä°stanbulâ€™da etkili olan soÄŸuk hava dalgasÄ±yla birlikte gelen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, ardÄ±ndan gelen yaÄŸmurlar barajlarÄ± olumlu yÃ¶nde etkiledi. Ä°stanbulâ€™un barajlarÄ±nda ÅŸu anda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 64.66'yaÂ kadar Ã§Ä±ktÄ±. Son bir haftadaki artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 10 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Ä°SKÄ° verilerine gÃ¶re Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk seviyesi son 7 ayÄ±n en yÃ¼ksek deÄŸeri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda yÃ¼zde 67.3 olarak Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranlarÄ± daha sonra hÄ±zla dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 41.19'e gerileyen doluluk oranlarÄ± daha sonra artmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

9 Â BARAJDA DOLULUK ORANI YÃœZDE 50'NÄ°N ÃœZERÄ°NDE

Ä°stanbul'a su saÄŸlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Sadece SazlÄ±dere barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 34.5'te kaldÄ±. Ä°stanbul'un en dolu barajÄ± bugÃ¼n yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlere gÃ¶re IstrÄ±ancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranÄ± yÃ¼zde 98.44 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. ElmalÄ± barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 87.38, Ã–merlide ise doluluk oranÄ± yÃ¼zde 83.49 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Â Sonbahar aylarÄ±nda adeta kuruyan Kazandere barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 67.55,Â Â PapuÃ§dere barajlarÄ±nda ise yÃ¼zde 64.38'e Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ä°stanbul'un barajlarÄ±ndaki son doluluk oranlarÄ±

ALÄ°BEYKÃ–YÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %51.04

BÃœYÃœKÃ‡EKMECEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %58.04

DARLIKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %61.49

ELMALIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %87.38

ISTRANCALARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %98.44

KAZANDEREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %67.55

Ã–MERLÄ°Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %83.49

PAPUÃ‡DEREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %64.38

SAZLIDEREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %34.05

TERKOZÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %61.61