Barajlarda doluluk oranÄ± yüzde 64.66'ya çÄ±ktÄ±
Ä°stanbulâ€™daÂ baraj Â gÃ¶llerinin Ã§evresini kaplayan beyaz Ã¶rtÃ¼nÃ¼n erimesi, ardÄ±ndan gelen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±k sistemler,Â su havzalarÄ±nda kiÂ su seviyelerinde artÄ±ÅŸÄ± birlikte getirdi. Ä°SKÄ° verilerine gÃ¶re Ä°stanbul'un barajlarÄ±nda bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranÄ± yÃ¼zde 64.66 oldu.Â
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Ä°stanbulâ€™da kurak geÃ§en sonbaharÄ±n ardÄ±ndan barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 2021 Nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 86.82'ye kadar Ã§Ä±kan doluluk oranlarÄ± daha sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§miÅŸ yÃ¼zde 40'lÄ± seviyelere kadar gerilemiÅŸti.
Ä°stanbulâ€™da etkili olan soÄŸuk hava dalgasÄ±yla birlikte gelen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, ardÄ±ndan gelen yaÄŸmurlar barajlarÄ± olumlu yÃ¶nde etkiledi. Ä°stanbulâ€™un barajlarÄ±nda ÅŸu anda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 64.66'yaÂ kadar Ã§Ä±ktÄ±. Son bir haftadaki artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 10 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
Ä°SKÄ° verilerine gÃ¶re Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk seviyesi son 7 ayÄ±n en yÃ¼ksek deÄŸeri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda yÃ¼zde 67.3 olarak Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranlarÄ± daha sonra hÄ±zla dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 41.19'e gerileyen doluluk oranlarÄ± daha sonra artmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
9 Â BARAJDA DOLULUK ORANI YÃœZDE 50'NÄ°N ÃœZERÄ°NDE
Ä°stanbul'a su saÄŸlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Sadece SazlÄ±dere barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 34.5'te kaldÄ±. Ä°stanbul'un en dolu barajÄ± bugÃ¼n yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlere gÃ¶re IstrÄ±ancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranÄ± yÃ¼zde 98.44 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. ElmalÄ± barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 87.38, Ã–merlide ise doluluk oranÄ± yÃ¼zde 83.49 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Â Sonbahar aylarÄ±nda adeta kuruyan Kazandere barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 67.55,Â Â PapuÃ§dere barajlarÄ±nda ise yÃ¼zde 64.38'e Ã§Ä±ktÄ±.Â
Ä°stanbul'un barajlarÄ±ndaki son doluluk oranlarÄ±
ALÄ°BEYKÃ–YÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %51.04
BÃœYÃœKÃ‡EKMECEÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %58.04
DARLIKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %61.49
ELMALIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %87.38
ISTRANCALARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %98.44
KAZANDEREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %67.55
Ã–MERLÄ°Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %83.49
PAPUÃ‡DEREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %64.38
SAZLIDEREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %34.05
TERKOZÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â %61.61