Bandırma’da kuru yük gemisi karaya oturdu

18.03.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zeki KARADENİZ/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 8 mürettebatın bulunduğu kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bandırma Körfezi’nde meydana geldi. ‘Brabus’ isimli Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek, yat limanı mendireğindeki kayalıklara çarptı. Karaya oturan 99 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki geminin içinde yük bulunmadığı öğrenilirken, kurtarılması için Bandırma Çelebi Limanı’na ait 3 römorkör olay yerine sevk edildi. Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken 8 mürettebatın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

