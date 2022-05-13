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Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi

Yargıtay’ın, ‘Balyoz’ davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası’ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı. Mütalaada, Yargıtay’ın bozma kararına uyulması ve 6 sanığın “Suç için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

13.05.2022 - 12:15 |
Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi

Yargıtay'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı. Mütalaada Yargıtay'ın bozma kararına uyulması ve 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz hakkındaki davanın düşürülmesi talep istendi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da yer aldı. Duruşma savcısı Alim Yaşar, Yargıtay'ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olduğunu öne sürerek bozma kararının kabul edilmesini istedi. Savcı Yaşar mütalaasında, Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta'nın "Suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuzyalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi talep edildi. Duruşma mütalaaya karşı söz verilen sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

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