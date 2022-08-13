Balıklı Rum Hastanesi'nde felaket atlatılmıştı! İtfaiye raporu ortaya çıktı: İşte yangının nedeni

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, yangından 1 gün önce çatıya iskele kurulup çatı tadilatı yapıldığı ortaya çıktı…

İŞTE İTFAİYE RAPORUNUN AYRINTILARI…

bodrum üzeri 2 katlı, çatısı ahşap balıklı rum hastanesinin ihtiyarhane diye tabir edilen yaşlı bakım evi 1650 metre kare alana kurulu bölümün kiremit kapyı ahşap çatı ve ahşap tavan arasının tamamen yandığı, çatının birinci kata çöktüğü ve taribatlar olduğu gözlemlenmiştir… 4 ağustos 2022 günü saat 12.43’te olay yerine ilk varıldığında binanın kuzey cephe çatısının ve tavar arasının alevli suretle yandığı… bina içerisinde çok sayıda yaşlı hastanın olduğu görülmesi üzerine eş zamanlı olarak yangına müdahale ve kurtarma çalışması başlamış… destek gruplar çağrılmıştır…

söndürmeye müteakip yapılan inceleme ve araştırmada, binanan 1. kat kuzey cephe sol koridorun sonundaki büyük odada tavana doğru iskele kurulu olduğu görülmüş… akabinde hastane çalışanlarından alınan beyanlara göre çatı arasında bir gün önce pürmüz ile izolasyon çlaşıması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır… bu alanda devam eden incelemelerimizde çatı arasında geçen odalara enerji veren mevcut elektrik tesisat kablolarında elektriksel yanma bulgusu araştırılmış ancak tavanın çökmesi ve yoğun tahribat sebibi ile oluşan enkaz birikintisi ve olay yerinde meydana gelen bozulmalar sebebiyle elektriksel bulgu tespit edilememiştir… zemin kat ve birinci kat kamera kayıtları incelendiğinde birinci kat kuzey cephe sol koridorun sonundasi büyük odada tarafımızdan yapılan gözlemi destekler nitelikte kamera saatiyle 12.48’de tavanın alevli bir şekilde 1. kata çöktüğü görülmüş, yangının tavan arasında başladığı kanatine varılmıştır… bu bilgiler ve bulgular aşığında yangının çıkış nedeni sağlıklı bir şekilde tespit edilememiştir…