Balıkesir'de ulaşım hamlesi! Tamamen değişiyor

Haberin Devamı

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cunda (Alibey) Adası’nda yürüttükleri üstyapı çalışmalarıyla önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. Ali Çetinkaya Meydanı ve Dersal Sitesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 34 bin 200 metrekare kilit taş döşenirken, 4 bin 800 metre bordür ve 3 bin 550 metre oluk imalatı tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla birlikte bölgenin hem görünümü hem de kullanım konforu önemli ölçüde artırıldı. Özellikle yaya ve araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi hedeflenirken, altyapıyı destekleyen uygulamalar sayesinde uzun ömürlü bir üstyapı oluşturuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kent genelinde sürdürülen çalışmalarımıza belirli bir plan ve program dahilinde devam ediyoruz. Yapılan hizmetlerle hemşehrilerimizin yaşam kalitesine doğrudan katkı sunuyoruz. Tamamlanan düzenlemelerle birlikte Cunda (Alibey) Adası daha estetik ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Çalışmaların hem bölge sakinleri hem de ziyaretçileriz için daha keyifli bir kullanım alanı oluşturmasını amaçlıyoruz" dedi.