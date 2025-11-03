Balıkesir’de gece yarısı korkutan deprem

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.11.2025 - 23:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

