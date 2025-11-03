Balıkesir’de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:23:23:35 TSİ
Enlem:39.22722 N
Boylam:28.17306 E
Derinlik:4.91 km
