Balıkesir'de filmleri aratmayan olay! 'Baban değilim' dedi, gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Nejlihan, 1983 yılında henüz 25 yaşındayken evlilik dışı birlikteliğinden ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasından görev yapan piyanist Ziya Demirense'den bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan oğluna Mert ismini verdi.

Mert annesinin nüfusuna kaydedildi ve Oykan soyadını aldı. Fatma Nejlihan ilerleyen günlerde Reşit Gezer ile evlendi. Nejlihan, Reşit Gezer'den Hayriye adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan daha sonra 1990'da Ece isimli kızını dünyaya getirdikten günler sonra 32 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Mert Oykan'an annesi vefat edince anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Anneanne Müşerref Yılmaz kızı Nejlihan'ın vefatından 10 ay sonra hayata gözlerini yumdu. Bunun üzerine Mert Oykan'a dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Dayı Beytullah Oykan ise Mert Oykan 20 yaşındayken öldü.

Yıllarca annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e tepki gösterdi. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' diye sitemde bulundu.

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BEN SENİN BABAN DEĞİLİM

Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Mert Oykan'ın yüzde 99.9, ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasında görev yapmış Ziya Demirense'nin oğlu olduğu kesinleşti.

1.5 MİLYON LİRALIK REKOR TAZMİNAT DAVASI

Oykan ayrıca avukatı aracılığıyla 'babalığın benimsenmemesi nedeniyle' İzmir 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugüne kadar açılmış en büyük tutar olan 1 milyon 550 bin liralık rekor bir tazminat davası açtı.

Mert Oykan'ın ilginç hayat hikayesi başvurduğu bir yarışma programının eleme jürisi tarafından abartılı ve kurgu olarak bulundu. Oykan'a 'Böyle hikaye Türk filmlerinde olmaz' denildi. Oykan'ın bu nedenle yarışmaya kabul edilmediği ortaya çıktı.