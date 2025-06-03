GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir'de bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza kesiliyor
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza kesiliyor

Balıkesir'de bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza kesiliyor

03.06.2025 - 10:26Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'de bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza kesiliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları'nda yetişen ve dünyada sadece bu bölgede görülen endemik şakayık türü, hem doğal güzelliği hem de tıbbi değeriyle dikkat çekiyor. Gösterişli, büyük çiçeklere sahip olan şakayıklar; beyaz, kırmızı ve pembe renkleriyle ğun talep görüyor ancak koruma altındaki bu türü koparmanın cezası 557 bin TL

Türkiye'de yaklaşık yedi türü bulunan şakayığın Kazdağları'na özgü olan endemik türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birey sayısının azlığı nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL idari para cezası bulunuyor.

Balıkesirde bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza kesiliyor


Konuya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, "Şakayık, Türkiye'de yaklaşık yedi türle temsil edilen, biri endemik olan çok değerli bir bitkidir. Çiçekleri büyük, gösterişli ve beyaz, kırmızı, pembe renklerde olabilir. Hem tıbbi hem süs bitkisi olarak değerlidir. Kazdağları'na özgü olan endemik türümüz ise sadece bu bölgede yetişiyor ve birey sayısı çok az olduğu için mutlaka korunması gerekiyor. Bu nedenle bu nadir türleri koparmanın ciddi cezaları var. Bu yılki ceza miktarı 557 bin TL olarak belirlendi" dedi.

    Güncel Haberler

    Kurban Bayramı öncesi Hartlap bıçaklarına yoğun talep: Ustalar gece gündüz çalışıyor
    #Gündem

    Kurban Bayramı öncesi Hartlap bıçaklarına yoğun talep: Ustalar gece gündüz çalışıyor

    Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı
    #Gündem

    Bakan Uraloğlu, bayram tedbirlerini açıkladı

    Gayrimenkul dünyası Ankara’da buluşacak
    #Ekonomi

    Gayrimenkul dünyası Ankara’da buluşacak