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Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla saldırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi vatandaş tarafından darp edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı.

08.10.2024 - 15:18 | | AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.
M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

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