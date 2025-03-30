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Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

30.03.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan kara yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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