Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı
30.03.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından kapanan kara yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.