Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.