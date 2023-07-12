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Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.07.2023 - 20:50 | | HABER MERKEZİ
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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