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Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:23 civarında meydana gelen depremin derinliği ise 11.48 km olarak ölçüldü.

30.12.2021 - 20:57 |
Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Sindirgi ilçesinde saat 20.23'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.48 km olarak bildirildi.

 

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