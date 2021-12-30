Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:23 civarında meydana gelen depremin derinliği ise 11.48 km olarak ölçüldü.
30.12.2021 - 20:57 |
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Sindirgi ilçesinde saat 20.23'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11.48 km olarak bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Sindirgi (Balikesir)
Tarih-Saat : 30.12.2021, 20:23:57 TSİ
Enlem : 39.2940 N
Boylam : 28.2525 E
Derinlik : 11.48 km
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