Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen peş peşe depremler sonrası kritik uyarı! "Taşınmalı"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. Peş peşe meydana gelen depremler sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik bir uyarı geldi. Ercan Sındırgı'nın eski bataklık üzerine kurulu olduğunu belirterek ilçenin taşınması gerektiğini belirtti.

Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Beşik gibi sallanan ilçede dün ise 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından deprem uzmanlarından da peş peşe açıklamalar geldi.

Depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgeye ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"BATAKLIK ALANINDAN TAŞINMALI"

Ercan, Sındırgı'nın eski bataklık üzerine kurulu olduğunu belirterek ilçenin taşınması gerektiğini belirtti.

Ercan, "Uyarıyorum! Sındırgı, bugünkü eski bataklık alanından taşınıp, GD’daki Düvertepe’ye taşınmalı. Sındırgı’da yerin deprem sarsımını büyütmesi 3-4 kat, Düvertepe’de 1-1,3. Ayrıca, Aşırı çalkalanma( rezonans) da yok. Yıkımsız, ölümsüz depremleri karşılamak olası" dedi.

